Несмотря на войну почти 50% бизнесов ожидает рост в 2023 году: опрос ЕБА

21 сентября 2022 , 11:14
Читати новину українською

Источник:

Европейская Бизнес Ассоциация

Почти половина членских компаний Европейской бизнес ассоциации прогнозируют позитивную динамику развития своего бизнеса в следующем году. Вместе с тем прогнозы топ-менеджеров (СЕО) против прошлого года ухудшились — с 83% до 47%.

Прогнозы бизнеса на 2023 год

  • 28% директоров рассчитывают в 2023 году удержать бизнес-показатели на нынешнем уровне.
  • 25% ожидают ухудшения положения дел у их бизнеса, в прошлом году их было всего 2%.

Читайте также Гривневый платежный шлюз GEO Pay начал сотрудничество с Gate․io

На какой финансовый результат рассчитывает бизнес

Большинство компаний рассчитывают в следующем году на положительный финансовый результат. Следовательно, 58% опрошенных респондентов ожидают роста доходов в гривне, а 43% – в натуральном выражении.

  • 31% рассчитывает на рост доходов в гривне до 10%.
  • 31% директоров прогнозирует падение доходов, в натуральном выражении – 36%.
Примите во внимание! При планировании бюджетов на 2023 год руководители компаний закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 43 гривны за доллар.

Новые сотрудники

В прошлом году более половины компаний планировали расширение штата. В этом году только один из пяти топ-менеджеров (СЕО) планирует нанимать новых людей в 2023 году:

  • 53% утверждают о планах удержать команду без изменений,
  • 28% будут вынуждены прибегать к сокращению штата.

Размер зарплаты:

  • 1% компаний планируют сокращение заработных плат в следующем году,
  • 26% – оставят их на текущем уровне,
  • 73% – запланировали повышение зарплат для сотрудников, из них 40% будут поднимать зарплату на уровне от 10% до 20%.
Любопытно! В прошлом году все опросы респонденты планировали повышение зарплат своим работникам.

Новые инвестиции

В этом году на одну треть предпринимателей меньше планирует внедрение новых инвестиционных проектов. О новых инвестициях сообщили лишь 19% компаний.

Руководители компаний также определили три самых приоритетных задач правительству на следующий год. Заметим, что первые два пункта уже несколько лет остаются неизменными.

  1. Необходимость проведения судебной реформы и установление верховенства права.
  2. Борьба с коррупцией.
  3. Обеспечение макроэкономической устойчивости.

Прогнозы бизнеса на 2023 год / Инфографика ЕАБ

Как проводилось исследование

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2023 год" приняли участие 104 топ-менеджера компаний-членов ЕБА. Анкета состояла из 10 вопросов, опрос проводился в августе – сентябре 2022 года.

GEO Pay поможет вывести средства из Binance-аккаунта на собственный баланс, а дальше, используя более 6 платежных систем, доступных в сервисе GEO Pay – возможно вывести средства на любую карту украинского банка. Дополнительно кэшбек 1% на каждый вывод средств из Binance на баланс GEO Pay!
Автор: Дар'я Вереньова