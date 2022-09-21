Попри війну майже 50% бізнесів очікує зростання у 2023 році: опитування ЄБА
Джерело:Європейська Бізнес Асоціація
Майже половина членських компаній Європейської Бізнес Асоціації прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у наступному році. Разом з тим прогнози топ-менеджерів (СЕО) проти минулого року погіршились — з 83% до 47%.
Прогнози бізнесу на 2023 рік
- 28% директорів розраховують у 2023 році втримати бізнес-показники на нинішньому рівні.
- 25% очікують погіршення стану справ у їхнього бізнесу, торік їх було лише 2%.
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На який фінансовий результат розраховує бізнес
Більшість компаній розраховують наступного року на позитивний фінансовий результат. Відтак 58% опитаних респондентів очікують зростання доходів у гривні, а 43% – у натуральному вираженні.
- 31% розраховує на зростання доходів у гривні до 10%.
- 31% директорів прогнозує падіння доходів, у натуральному вираженні – 36%.
Нові співробітники
Торік понад половина компаній планували розширення штату. Цього року ж лише один із пʼяти топ-менеджерів (СЕО) планує наймати нових людей у 2023 році:
- 53% стверджують про плани втримати команду без змін,
- 28% будуть вимушені вдаватися до скорочення штату.
Розмір зарплати:
- 1% компаній планують скорочення заробітних плат у наступному році,
- 26% – залишать їх на поточному рівні,
- 73% – запланували підвищення заробітних плат для співробітників, з них 40% підніматимуть зарплатню на рівні від 10% до 20%.
Нові інвестиції
Цьогоріч на одну третю підприємців менше планує впровадження нових інвестиційних проєктів. Про нові інвестиції повідомило лише 19% компаній.
Керівники компаній також визначили три найпріоритетніші завдання до уряду на наступний рік. Зауважимо, що перші два пункти вже кілька років поспіль лишаються незмінними.
- Необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права.
- Боротьба з корупцією.
- Забезпечення макроекономічної стабільності.
Прогнози бізнесу на 2023 рік / Інфографіка ЄАБ
Як проводилось дослідження
В дослідженні "Прогнози бізнесу на 2023 рік" взяли участь 104 топ-менеджери компаній-членів ЄБА. Анкета складалася з 10 питань, опитування проводилося у серпні – вересні 2022 року.