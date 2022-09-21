Попри війну майже 50% бізнесів очікує зростання у 2023 році: опитування ЄБА

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На який фінансовий результат розраховує бізнес

Більшість компаній розраховують наступного року на позитивний фінансовий результат. Відтак 58% опитаних респондентів очікують зростання доходів у гривні, а 43% – у натуральному вираженні.

31% розраховує на зростання доходів у гривні до 10%.

31% директорів прогнозує падіння доходів, у натуральному вираженні – 36%.

Нові співробітники

При плануванні бюджетів на 2023 рік керівники компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 43 гривні за долар.

Торік понад половина компаній планували розширення штату. Цього року ж лише один із пʼяти топ-менеджерів (СЕО) планує наймати нових людей у 2023 році:

53% стверджують про плани втримати команду без змін,

28% будуть вимушені вдаватися до скорочення штату.

Розмір зарплати:

1% компаній планують скорочення заробітних плат у наступному році,

26% – залишать їх на поточному рівні,

73% – запланували підвищення заробітних плат для співробітників, з них 40% підніматимуть зарплатню на рівні від 10% до 20%.

Нові інвестиції

Торік усі опитуванні респонденти планували підвищення заробітних плат своїм працівникам.

Цьогоріч на одну третю підприємців менше планує впровадження нових інвестиційних проєктів. Про нові інвестиції повідомило лише 19% компаній.

Керівники компаній також визначили три найпріоритетніші завдання до уряду на наступний рік. Зауважимо, що перші два пункти вже кілька років поспіль лишаються незмінними.

Необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права. Боротьба з корупцією. Забезпечення макроекономічної стабільності.

Прогнози бізнесу на 2023 рік / Інфографіка ЄАБ

Як проводилось дослідження

В дослідженні "Прогнози бізнесу на 2023 рік" взяли участь 104 топ-менеджери компаній-членів ЄБА. Анкета складалася з 10 питань, опитування проводилося у серпні – вересні 2022 року.