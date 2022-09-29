После резонанса в СМИ и критики Кулебы: Lufthansa продаст свою долю в российской "Аэромар"

Крупнейший европейский авиаконцерн Lufthansa принял решение продать свою долю в 49% акций в российской "Аэромар". Накануне участие немецкой компании в российском бизнесе получило резонанс в СМИ, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Lufthansa.

Немецкий общественный вещатель ZDF опубликовал исследование деятельности Lufthansa на российском рынке. Журналисты узнали, что компания на протяжении многих лет владела 49% "Аэромар", когда остальные 51% акций принадлежали российской государственной авиакомпании "Аэрофлот".

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Обращение Дмитрия Кулебы к Lufthansa

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии изданию Frontal подчеркнул, что Lufthansa ведет бизнес, несмотря на пролитую украинскую кровь и репутационный ущерб Германии.

Lufthansa должна честно сказать: "Мы не против кровавых денег". Я призываю руководство компании немедленно выйти из "Аэромар" и прекратить поддерживать военные преступления россии,

– подчеркнул Кулеба.

Реакция Lufthansa

В ответ на публикацию ZDF Lufthansa сначала заявила, что санкции ЕС она не нарушала, ведь является лишь миноритарным акционером "Аэромар". Однако уже через несколько часов и резонанса в СМИ немецкий концерн объявил, что продаст свою долю в российской компании.

Добавим, что "Аэромар" является самым крупным в россии поставщиком питания на борта гражданских рейсов самолетов. В 2014 году компания открыла свое представительство во временно оккупированном Крыму, однако до сих пор не входит в список подсанкционных юридических лиц в Европейском Союзе.