Международные эксперты высмеивают планы "Ростеха", ведь даже до внедрения санкций и при беспрепятственном импорте иностранных комплектующих российская компания производила всего несколько гражданских самолетов в год. В августе российские авиакомпании, в частности "Аэрофлот", даже разбирали авиалайнеры из-за нехватки запчастей и невозможности их приобретения за границей.

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Как пишет издание Reuters, введение Западом самых строгих санкций в современной истории повлекло за собой наибольшие изменения в экономике россии со времен распада советского союза в 1989 – 1991 годах. На сегодня, 95% пассажиропотока страны-агрессора приходится именно на иностранные самолеты, прежде всего производства Boeing и Airbus.

Однако в "Ростехе" заявляют, что такая ситуация и является "возможностью построить сильную и самодостаточную авиационную промышленность" в россии. Вместе с тем в компании подчеркивают, что самолеты Boeing и Airbus больше никогда не будут поставляться в страну-агрессора.

В то же время управляющий директор американской AeroDynamic Advisory и аэрокосмический аналитик Ричард Абулафия отмечает, что цель построить 1 тысячу авиалайнеров к 2030 году – "практически невыполнима".

Даже когда они (компании российской авиационной промышленности – ред. 24 канал) получали полупроводники и другие жизненно необходимые комплектующие из стран Запада, им было трудно производить больше, чем несколько самолетов каждый год,

– отметил Абулафия.

Эксперт добавил, что "Ростех" в настоящее время является единственным производителем гражданских самолетов в стране-агрессоре, и тот ограничен недостатком моделей, производственных мощностей и иностранных комплектующих.

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Заметим, что в 2021 году более половины компонентов и технологий, которые использовались в российской авиационной промышленности, были изготовлены за границей. Их альтернативное производство в россии может появиться только спустя годы.