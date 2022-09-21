В частности, вскоре жертвой "корабельного каннибализма" станет ледокол "Ермак" – детали из него используют для ремонта корабля "Красин". Об этом официально заявил заместитель генерального директора "Роспромпорта" Василий Стругов, передает Бизнес 24.

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Донорами стали сразу 22 судна

По словам Стругова, оба "Ермак" и "Красин" были построены на финской верфи по заказу российского "Судоимпорта". Теперь же один из них станет донором для другого.

Разборкой судна займутся две компании из Санкт-Петербурга. Они снимут с "Ермака" более 700 единиц оборудования,

– говорится в сообщении.

Представитель "Роспромпорта" заявил, что благодаря списанию "Ермака" удастся поддержать техническую готовность ледокола "Красин". Всего же флот компании насчитывает чуть меньше 300 судов, из которых используют 268 – они обслуживают 65 портов в 24 регионах россии.

Стругов отмечает, что 22 судна, которые не находятся в эксплуатации, помогли "Роспромпорту" не прекращать деятельность с февраля этого года. Компания якобы и так планировала их списать, однако топ-менеджер предприятия признается, что это решение проблемы только в краткосрочной перспективе.

Они (22 корабли компании – ред. 24 канал) стали судами-донорами, что здесь скрывать… Понятно, что за этот короткий период доноры рано или поздно закончатся. На самом деле, номенклатура тех запчастей и агрегатов, которые на судах-донорах есть, она недостаточна – с рынка ушли производители,

– признал Стругов.