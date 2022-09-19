Отмечается, что мощности Bunge в Воронежской области производили до 540 тысяч тонн сырья. Завод был построен в 2005 году и его стоимость оценивается в около 130 миллионов долларов, однако реальную сумму сделки купли-продажи компания не обнародовала.

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Окончательный выход Bunge из россии

Продажа завода Bunge ознаменовала окончательный выход из страны крупнейшего переработчика масличных культур в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину, пишет Bloomberg.

Согласно сообщению компании от 19 сентября, кроме мощностей в Воронежской области, она также избавилась от всех прав на бренды растительных масел в России, в том числе таких популярных, как Oleina и Ideal.

Таким образом, Bunge присоединилась к четверке мировых гигантов торговли зерновыми, известных как "ABCD", которые окончательно вышли из российского рынка – Archer Daniels Midland, Cargill и Dreyfus.

К слову, покупателем завода в Воронежской области и остальных активов Bunge в россии стал олигарх Карен Ванецян, который является контрольным акционером российской группы компаний Exoil Group.