Зазначається, що потужності Bunge у Воронезькій області росії виробляли до 540 тисяч тонн сировини. Завод був збудований у 2005 році й його вартість оцінюють у близько 130 мільйонів доларів, проте реальну суму угоди купівлі-продажу компанія не оприлюднила.

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Остаточний вихід Bunge з росії

Продаж заводу Bunge ознаменував остаточний вихід з країни найбільшого переробника олійних культур у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну, пише Bloomberg.

За повідомленням компанії від 19 вересня, окрім потужностей у Воронезькій області, вона також позбавилась усіх прав на бренди рослинних олій у росії, зокрема таких популярних, як Oleina та Ideal.

Таким чином, Bunge долучилась до четвірки світових гігантів торгівлі зерновими, відомих, як "ABCD", які остаточно вийшли з російського ринку – Archer Daniels Midland, Cargill та Dreyfus.

До слова, покупцем заводу у Воронезькій області та решти активів Bunge у росії став олігарх Карен Ванецян, який є контрольним акціонером російської групи компаній Exoil Group.