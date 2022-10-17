Нидерландская Prosus таки продаст российскую Avito: там торговали намародеренным в Украине

Нидерландская Prosus наконец-то продает 100% акций российской платформы объявлений Avito. О намерении избавиться от бизнеса в стране-агрессоре западная инвестиционная группа заявляла еще в мае.

Новым владельцем станет компания экс-директора "Мегафона" Ивана Таврина – Kismet Capital Group. Примечательно, что с началом полномасштабной войны на Avito массово продавали награбленные оккупантами в Украине вещи, а еще до того начали вербовать наемников, готовых убивать украинцев на территории нашего государства.

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Детали сделки

Как отметили в Prosus, сумма сделки составит 151 миллиард рублей, что по нынешнему официальному курсу составляет около 2,4 миллиарда долларов. При этом, по состоянию на 31 марта этого года, Avito Group оценивали в около 1,38 миллиарда долларов.

Ожидается, что сделку удастся закрыть уже в октябре 2022 года. Она, в частности, будет предусматривать отчуждение и передачу всех входящих в состав Avito Group активов:

ООО "KEX eCommerce",

ООО "Авито Холдинг",

остальных более мелких дочерних компаний группы.

Сделку уже согласовали все необходимые российские регуляторы. После ее завершения доска объявлений продолжит свою работу уже как независимая частная IT-компания.

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К слову, российский Forbes в феврале 2022 года называл Avito Group третьей самой дорогой компанией в стране-агрессоре после "Яндекса" и Wildberries. До внедрения западных санкций издание оценивало компанию в 6,2 миллиарда долларов.

Отметим, что в первые месяцы полномасштабного вторжения России нидерландская Prosus всячески пыталась удержать российский актив, однако уже в мае объявила о намерении найти покупателя для Avito.

Дело в том, что в декабре 2021 года СМИ писали о том, что Россия начинает вербовку наемников для отправки на украинский Донбасс, – Avito стала одним из инструментов поиска таких "добровольцев". Уже в марте стало известно, что на Avito размещаются тысячи объявлений, в которых россияне предлагают купить намародеренное оккупантами в Украине.