Нидерландская Prosus таки продаст российскую Avito: там торговали намародеренным в Украине
Источник:Prosus
Нидерландская Prosus наконец-то продает 100% акций российской платформы объявлений Avito. О намерении избавиться от бизнеса в стране-агрессоре западная инвестиционная группа заявляла еще в мае.
Новым владельцем станет компания экс-директора "Мегафона" Ивана Таврина – Kismet Capital Group. Примечательно, что с началом полномасштабной войны на Avito массово продавали награбленные оккупантами в Украине вещи, а еще до того начали вербовать наемников, готовых убивать украинцев на территории нашего государства.
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Детали сделки
Как отметили в Prosus, сумма сделки составит 151 миллиард рублей, что по нынешнему официальному курсу составляет около 2,4 миллиарда долларов. При этом, по состоянию на 31 марта этого года, Avito Group оценивали в около 1,38 миллиарда долларов.
Ожидается, что сделку удастся закрыть уже в октябре 2022 года. Она, в частности, будет предусматривать отчуждение и передачу всех входящих в состав Avito Group активов:
- ООО "KEX eCommerce",
- ООО "Авито Холдинг",
- остальных более мелких дочерних компаний группы.
Сделку уже согласовали все необходимые российские регуляторы. После ее завершения доска объявлений продолжит свою работу уже как независимая частная IT-компания.
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К слову, российский Forbes в феврале 2022 года называл Avito Group третьей самой дорогой компанией в стране-агрессоре после "Яндекса" и Wildberries. До внедрения западных санкций издание оценивало компанию в 6,2 миллиарда долларов.
Отметим, что в первые месяцы полномасштабного вторжения России нидерландская Prosus всячески пыталась удержать российский актив, однако уже в мае объявила о намерении найти покупателя для Avito.
Дело в том, что в декабре 2021 года СМИ писали о том, что Россия начинает вербовку наемников для отправки на украинский Донбасс, – Avito стала одним из инструментов поиска таких "добровольцев". Уже в марте стало известно, что на Avito размещаются тысячи объявлений, в которых россияне предлагают купить намародеренное оккупантами в Украине.