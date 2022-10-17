Нідерландська Prosus таки продасть російську Avito: там торгували намародереним в Україні
Джерело:Prosus
Нідерландська Prosus врешті продає 100% акцій російської платформи оголошень Avito. Про намір спекатися бізнесу у країні-агресорці західна інвестиційна група заявляла ще у травні.
Новим власником стане компанія ексдиректора "Мегафона" Івана Тавріна – Kismet Capital Group. Примітно, що з початком повномасштабної війни на Avito масово продавали награбовані окупантами в Україні речі, а ще до того почали вербувати найманців, які готові були вбивати українців на території нашої держави.
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Деталі угоди
Як зазначили у Prosus, сума угоди складе 151 мільярд рублів, що за нинішнім офіційним курсом становить близько 2,4 мільярда доларів. При цьому, станом на 31 березня цього року, Avito Group оцінювали у близько 1,38 мільярда доларів.
Очікується, що угоду вдасться закрити вже у жовтні 2022 року. Вона, зокрема, передбачатиме відчуження та передачу всіх активів, що входять до складу Avito Group:
- ТОВ "KEX eCommerce",
- ТОВ "Авито Холдинг",
- решти дрібніших дочірніх компаній групи.
Зазначається, що угоду вже узгодили всі необхідні російські регулятори. Після її завершення дошка оголошень продовжить свою роботу вже як незалежна приватна IT-компанія.
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До слова, російський Forbes у лютому 2022 року називав Avito Group третьою найдорожчою компанією у країні-агресорці після "Яндекса" та Wildberries. До впровадження західних санкцій видання оцінювало компанію у 6,2 мільярда доларів.
Зауважимо, що у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії нідерландська Prosus всіляко намагалась втримати російський актив, проте вже у травні оголосила про намір знайти покупця для Avito.
Річ у тім, що у грудні 2021 року ЗМІ писали про те, що росія починає вербування найманців для відправки на український Донбас, – Avito стала одним з інструментів пошуку таких "добровольців". Вже у березні стало відомо, що на Avito розміщуються тисячі оголошень, в яких росіяни пропонують купити намародерене окупантами в Україні.