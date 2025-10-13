Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перечень из 145 российских предприятий, входящих в состав или находящихся под контролем холдинга "Технодинамика" государственной корпорации "Ростех".

145 предприятий под контролем "Технодинамики"

Об этом сообщили в ГУР, отметив, что соответствующие данные размещены на портале War&Sanctions, передает 24 Канал.

Заметьте. Холдинг "Технодинамика" является одним из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает производство артиллерийских систем, боеприпасов, взрывчатых веществ, беспилотников и компонентов для ракет большой дальности.

Предприятия холдинга также занимаются изготовлением бронеплит, средств индивидуальной защиты, тренажеров для авиации, парашютных систем и авиадвигателей. Также они осуществляют ремонт и продление ресурса стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Предприятия до сих пор не под санкциями?

Несмотря на стратегическую роль холдинга в российском ВПК, 86 из 145 предприятий остаются вне санкций стран санкционной коалиции. Среди них – производители компонентов для ракетных систем и бронетехники, в частности:

АО "Федеральный центр двойных технологий "Союз" и АО "Завод имени Морозова" – разработчики двигателей и твердого топлива для комплексов "Тополь-М", "Ярс" и "Искандер";

АО "Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта" – производитель бронебойных снарядов для танков на платформе "Армата";

АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" – изготавливает детали для ракет Х-101 и Х-59М2;

АО "Машиностроительный завод "Штамп" имени Б.Л. Ванникова" – производитель головных частей к реактивным снарядам систем "Град" и "Торнадо-Г", а также корпусов авиабомб и патронных лент.

В открытых данных есть идентификационная информация предприятий, их роль в структуре "Технодинамики" и "Ростеха", схемы подчинения, а также санкционный статус каждого из них,

– сообщили в ГУР.

Как это поможет международному бизнесу?

В разведке отметили, что раскрытие таких данных поможет международному бизнесу избегать сотрудничества с компаниями, которые поддерживают российскую военную агрессию.

Синхронизация санкций между партнерами, по оценкам разведки, усложнит поставки, уменьшит производство вооружения и лишит Россию технологической автономии.

К слову, ранее украинская разведка уже публиковала данные о 243 предприятиях, принадлежащих или подконтрольных основным холдингам Ростех – "Высокоточные комплексы", "Объединенная авиастроительная корпорация" и "Объединенная двигателестроительная корпорация".