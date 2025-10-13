Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перелік із 145 російських підприємств, що входять до складу або перебувають під контролем холдингу "Технодинаміка" державної корпорації "Ростех".

145 підприємств під контролем "Технодинаміки"

Про це повідомили у ГУР, зазначивши, що відповідні дані розміщені на порталі War&Sanctions, передає 24 Канал.

Зауважте. Холдинг "Технодинаміка" є одним із ключових елементів російського військово-промислового комплексу, який забезпечує виробництво артилерійських систем, боєприпасів, вибухових речовин, безпілотників і компонентів для ракет великої дальності.

Підприємства холдингу також займаються виготовленням бронеплит, засобів індивідуального захисту, тренажерів для авіації, парашутних систем та авіадвигунів. Також вони здійснюють ремонт та продовження ресурсу стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160.

Підприємства досі не під санкціями?

Попри стратегічну роль холдингу у російському ВПК, 86 із 145 підприємств залишаються поза санкціями країн санкційної коаліції. Серед них – виробники компонентів для ракетних систем і бронетехніки, зокрема:

АТ "Федеральний центр подвійних технологій "Союз" і АТ "Завод імені Морозова" – розробники двигунів і твердого палива для комплексів "Тополь-М", "Ярс" і "Іскандер";

АТ "Ленінградський механічний завод імені Карла Лібкнехта" – виробник бронебійних снарядів для танків на платформі "Армата";

АТ "Уфімське агрегатне виробниче об’єднання" – виготовляє деталі для ракет Х-101 та Х-59М2;

АТ "Машинобудівний завод "Штамп" імені Б.Л. Ваннікова" – виробник головних частин до реактивних снарядів систем "Град" і "Торнадо-Г", а також корпусів авіабомб і патронних стрічок.

У відкритих даних є ідентифікаційна інформація підприємств, їхня роль у структурі "Технодинаміки" та "Ростеху", схеми підпорядкування, а також санкційний статус кожного з них,

– повідомили у ГУР.

Як це допоможе міжнародному бізнесу?

У розвідці зазначили, що розкриття таких даних допоможе міжнародному бізнесу уникати співпраці з компаніями, які підтримують російську військову агресію.

Синхронізація санкцій між партнерами, за оцінками розвідки, ускладнить постачання, зменшить виробництво озброєння та позбавить Росію технологічної автономії.

До слова, раніше українська розвідка вже публікувала дані про 243 підприємства, що належать або підконтрольні основним холдингам Ростех – "Високоточні комплекси", "Об'єднана авіабудівельна корпорація" та "Об'єднана двигунобудівна корпорація".