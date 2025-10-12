Їх застосовують обидві армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Як на війні в Україні застосовують наземні дрони?

Автор матеріалу звертає увагу, що через активне використання БПЛА на фронті формується так звана "кіл-зона", яка може простягатися на 25 кілометрів від лінії зіткнення. У таких умовах перевезення вантажів людьми стає надто ризикованим, тому логістичні задачі дедалі частіше покладають на безекіпажні транспортні засоби, які зменшують небезпеку для особового складу під час доставки припасів на передову.

FPV-дрони та інші літальні апарати важко витісняють солдатів з контрольованих населених пунктів, але вони дуже ефективні проти конвоїв з боєприпасами й провіантом. Через це обидві сторони намагаються "оточити" ворожі села й міста дронами, блокуючи підвіз ресурсів – і щоб прорвати таку блокаду, усе частіше використовують наземні роботизовані платформи.

У відкритому доступі з’являється дедалі більше роликів, де видно, як безпілотні наземні транспортні засоби доставляють їжу та боєприпаси на передові позиції як українським, так і російським підрозділам. Хоча наземні роботи так само вразливі для атак з повітря, як і звичайні пікапи, їхнє знищення не тягне за собою втрати екіпажу.

Через невеликі габарити такі машини вміщують мало вантажу, але водночас вони менш помітні та краще пристосовані до руху поза дорогами – наприклад у лісистій місцевості, де автотранспорту важко пройти.

Наземні безпілотники допомагають також з евакуацією поранених: коли переміщення машинами або броньованою технікою неможливе через загрозу з неба, пораненого можна перемістити на спеціалізованому роботі й тихо вивезти у тил.

Автор зазначає, що українські компанії, маючи досвід у створенні БПЛА, змогли трансформувати ці навички на розробку наземних роботів. Сьогодні ЗСУ мають широкий парк таких комплексів, призначених для логістики, розмінування, розвідки та навіть вогневої підтримки. Крім вітчизняних розробок, до арсеналу додаються системи, що поставляються західними партнерами у межах пакетів допомоги.

Росія теж намагається переймати досвід і створює власні експериментальні наземні комплекси, які перебувають на різних етапах розробки та випробувань.

Водночас Forbes підкреслює, що наземні роботи наразі залишаються відносно простими в порівнянні зі стрімким прогресом у сфері БПЛА.

"Прагнення до розробки нових безпілотних наземних транспортних засобів відображає ширший зсув до роботизованого бою, де машини відіграють дедалі більше ролей, які колись були зарезервовані для людей. Хоча нинішні системи залишаються обмеженими, їхня швидка еволюція вказує на майбутнє поле бою з інтегрованою мережею повітряних, наземних та морських дронів. Як для України, так і для Росії перевага в наземних безпілотниках надасть їм перевагу на сучасному полі бою, впливаючи на майбутню траєкторію війни", – резюмує Forbes.

