Если документы потерялись: как предприниматель может подтвердить стаж для пенсии

В результате войны многие украинцы потеряли важные документы. Не стали исключением и некоторые предприниматели, уже вышедшие или планирующие выйти на пенсию.

Какие документы необходимы для подтверждения трудового стажа

В Пенсионном фонде рассказали, что с 1 января 2004 года предпринимательская деятельность засчитывается в стаж только в том случае, если есть данные об уплате страховых взносов. Они есть в системе персонифицированного учета.

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Что касается периода до даты, то об уплате страховых взносов могут приниматься и другие документы.

Подтверждение стажа тех, кто был на Едином налоге

Периоды предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогообложения (речь идет также и о фиксированном налоге), могут отнестись к трудовому стажу, если предприниматель предоставит один из этих документов:

свидетельство об уплате Единого налога;

специальный торговый патент;

патент об уплате фиксированного размера подоходного налога;

справка о регистрации как субъекта предпринимательской деятельности.

Сколько лет стажа нужно для предпринимателей

Чтобы получать пенсионные выплаты после наступления 60 лет, ФЛПам нужно иметь 29 лет стажа. Каждый год показатель увеличивается и вскоре достигнет 35 лет. К нему относят только те периоды, когда предприниматели платили пенсионные взносы и ЕСВ не менее минимального размера.

Размер пенсии предпринимателя зависит от уплаченного ЕСВ: если он платил минимальную сумму, то и пенсию будет получать минимальную.