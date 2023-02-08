Из-за войны в Украине и рост цен на нефть: прибыль TotalEnergies выросла вдвое за 2022 год

Скорректированная чистая прибыль TotalEnergies в IV квартале составила 7,6 миллиарда долларов, с учетом обесценения в размере 4,1 миллиарда долларов, связанного с деконсолидацией ее доли в российской газовой компании "Новатек" .

Генеральный директор Патрик Пуянне подчеркнул, что макросреда остается достаточно благоприятной для роста доходов энергокомпаний. Более всего этому способствует ослабление мер борьбы с COVID-19 в Китае, что толкает спрос в гору.

Резерв на чрезвычайные налоги и расходы

Также TotalEnergies зарезервировал 1,7 миллиарда долларов на чрезвычайные налоги на непредвиденные расходы, взимаемые в Европейском союзе и Великобритании в четвертом квартале.

Ожидание с 2023 года

Компания заявила, что ожидает чистых инвестиций в размере 16 – 18 миллиардов долларов в 2023 году, в том числе 5 миллиардов долларов на низкоуглеродную энергетику.

TotalEnergies заявила, что предложит дивиденды в размере 2,81 евро на акцию, что на 6,4% больше, чем годом ранее, в дополнение к уже объявленной специальной выплате в размере 1 евро на акцию.