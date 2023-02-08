Из-за войны в Украине и рост цен на нефть: прибыль TotalEnergies выросла вдвое за 2022 год
Источник:Reuters
Французская нефтяная компания TotalEnergies сообщила о рекордной чистой прибыли, которая превысила показатели прошлого вдвое и составила 36,2 миллиарда долларов. Причиной стал скачок цен на нефть на фоне войны в Украине и полномасштабное вторжение России.
Прибыль TotalEnergies
Скорректированная чистая прибыль TotalEnergies в IV квартале составила 7,6 миллиарда долларов, с учетом обесценения в размере 4,1 миллиарда долларов, связанного с деконсолидацией ее доли в российской газовой компании "Новатек".
Генеральный директор Патрик Пуянне подчеркнул, что макросреда остается достаточно благоприятной для роста доходов энергокомпаний. Более всего этому способствует ослабление мер борьбы с COVID-19 в Китае, что толкает спрос в гору.
Резерв на чрезвычайные налоги и расходы
Также TotalEnergies зарезервировал 1,7 миллиарда долларов на чрезвычайные налоги на непредвиденные расходы, взимаемые в Европейском союзе и Великобритании в четвертом квартале.
Ожидание с 2023 года
Компания заявила, что ожидает чистых инвестиций в размере 16 – 18 миллиардов долларов в 2023 году, в том числе 5 миллиардов долларов на низкоуглеродную энергетику.