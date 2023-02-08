Через війну в Україні та ріст цін на нафту: прибуток TotalEnergies зріс вдвічі за 2022 рік

8 лютого 2023, 19:49
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Джерело:

Reuters

Французька нафтова компанія TotalEnergies повідомила про рекордний чистий прибуток, який перевищив показники минулого вдвічі й склав 36,2 мільярда доларів. Причиною став стрибок цін на нафту на тлі війни в Україні та повномасштабного вторгнення Росії.

Прибуток TotalEnergies

Скоригований чистий прибуток TotalEnergies у IV кварталі склав 7,6 мільярда доларів, з урахуванням знецінення у розмірі 4,1 мільярда доларів, пов'язаного з деконсолідацією її частки у російській газовій компанії "Новатек".

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Генеральний директор Патрік Пуянне підкреслив, що макросередовище залишається досить сприятливим для зростання прибутків енергокомпаній. Найбільше цьому сприяє ослаблення заходів боротьби з COVID-19 у Китаї, що штовхає попит в гору. 

Резерв на надзвичайні податки та витрати

Також TotalEnergies зарезервував 1,7 мільярда доларів на надзвичайні податки на непередбачені витрати, що стягуються в Європейському союзі та Великій Британії у четвертому кварталі.

Очікування від 2023 року 

Компанія заявила, що очікує чистих інвестицій у розмірі 16 – 18 мільярдів доларів у 2023 році, зокрема 5 мільярдів доларів на низьковуглецеву енергетику.

Зверніть увагу! TotalEnergies заявила, що запропонує дивіденди у розмірі 2,81 євро на акцію, що на 6,4% більше, ніж на рік раніше, на додаток до вже оголошеної спеціальної виплати у розмірі 1 євро на акцію.
Автор: Дар'я Вереньова