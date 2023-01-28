Акції H&M обвалились

Акції шведського ритейлера одягу H&M впали після того, як компанія заявила, що зростання цін на енергію, фрахт і одяг майже знищило прибуток в минулому кварталі.

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Операційний прибуток впав на 87% до 821 мільярда крон, або 80 мільйонів доларів за три місяці, що суттєво перевищило прогнози аналітиків.

В результаті цього акції впали на 7,9%.

Масштаб падіння настільки великий, що інвестори будуть сумніватися в прогнозах генерального директора Хелени Хельмерссон щодо поліпшення продажів і прибутковості,

– заявив аналітик Jefferies Джеймс Гржиніч.

Варто зауважити, в H&M заявляли, що вирішила не перекладати всю інфляцію цін на одяг на споживачів, що також впливає на прибутковість.

Як вплинув вихід з Росії на прибуток

Вихід з токсичної Росії коштував компанії 190 мільйонів доларів. У тоді H&M заявили, що вважають неможливим "з огляду на поточну ситуацію" продовжувати бізнес у Росії.

25 листопада H&M повідомив про закриття 114 зі 146 магазинів у Росії, а вже 6 грудня стало відомо про остаточний вихід компанії з російського ринку.

Однак на зниження прибутку компанії вплинув не лише вихід з Росії та пов'язані з цим витрати, але й плани щодо скорочення 1 500 робочих місць.

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До слова ритейлер все ще бореться з високим рівнем запасів, оскільки його прибутковість відстає від прибутковості конкурента – Zara.

Витрати на логістику

H&M купує більшу частку одягу в Азії на відміну від конкурентів, що впливає на ціну, адже вартість доставки на довші відстані також формує її. Ритейлер заявив, що намагається перенести більше закупівель до ближчих країн, щоб зменшити витрати.

Зверніть увагу! У грудні та січні продажі повернулися до зростання, збільшившись на 5% протягом ключового святкового періоду після нульового IV кварталу.