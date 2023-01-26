Прибуток Tesla у 2022 році У 2022 році прибуток компанії Tesla зріс удвічі, а за результатами IV кварталу зріс до 12,6 мільярда доларів, а компанія спромоглась суттєво збільшити виручку. Цікаво Найдорожчий бренд у світі: як Amazon зміг обійти Apple

Чистий прибуток у жовтні – грудні виріс з 2,3 до 3,69 мільярда доларів проти аналогічного періоду торік.

Прибуток у розрахунку на акцію підвищився з 0,68 до 1,07, долара. Торішній показник було перераховано з урахуванням спліту акцій 3:1.

Без урахування разових факторів прибуток склав 1,19 долара на акцію, перевищивши консенсус-прогноз експертів, опитаних FactSet, на рівні 1,13 долара на акцію.

Зверніть увагу! Це третій рік, який Tesla завершує у плюсі.

Виручка Tesla у 2022 році

Квартальна виручка Tesla зросла на 37%, до 24,3 мільярда доларів у той час, як середній прогноз ринку для цього показника складав 24,7 мільярда доларів.

За підсумками всього року чистий прибуток компанії виріс більш ніж у два рази та склав 12,6 мільярда доларів, виручка збільшилася в півтора раза, до 81,5 мільярда доларів. Виробництво автомобілів підвищилося на 47%, до 1,37 мільйона машин, продажу – на 40 %, до 1,31 мільйона.

Цікаво! У звіті компанії також говориться, що Tesla не купувала і не продавала біткоїни, що належать їй. Автовиробник продовжує утримувати 9 720 біткоїнів, середня ціна купівлі яких становить 32, 09 тисячі доларів.