Прибыль Tesla в 2022 году В 2022 году прибыль компании Tesla выросла вдвое, а по результатам IV квартала выросла до 12,6 миллиарда долларов, а компания смогла существенно увеличить выручку. Интересно Самый дорогой бренд в мире: как Amazon смог обойти Apple

Чистая прибыль в октябре – декабре выросла с 2,3 до 3,69 миллиарда долларов против аналогичного периода в прошлом году.

Прибыль в расчете на акцию повысилась с 0,68 до 1,07 доллара. Прошлогодний показатель был перечислен с учетом сплита акций 3:1.

Без учета разовых факторов прибыль составила 1,19 доллара на акцию, превысив консенсус прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 1,13 доллара на акцию.

Обратите внимание! Это третий год, который Tesla завершает в плюсе.

Выручка Tesla в 2022 году

Квартальная выручка Tesla выросла на 37%, до 24,3 миллиарда долларов, в то время как средний прогноз рынка для этого показателя составлял 24,7 миллиарда долларов.

По итогам всего года чистая прибыль компании выросла более чем в два раза и составила 12,6 млрд долларов, выручка увеличилась в полтора раза, до 81,5 млрд долларов. Производство автомобилей повысилось на 47%, до 1,37 миллиона машин, продажи – на 40%, до 1,31 миллиона.

Любопытно! В отчете компании также говорится, что Tesla не покупала и не продавала принадлежащие ей биткоины. Автопроизводитель продолжает удерживать 9720 биткоинов, средняя цена покупки которых составляет 32,09 тысячи долларов.