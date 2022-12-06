"Підтверджуємо, що всі магазини H&M Group в Росії закрито", – заявили в H&M. Мережа магазинів працювала у Росії з 2009 року.
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За попередніми оцінками вихід H&M з російського ринку коштуватиме компанії 190 мільйонів доларів. У H&M раніше заявляли, що вважають неможливим "з огляду на поточну ситуацію" продовжувати бізнес у Росії.
Як H&M виходив з російського ринку
- На початку березня компанія призупинила продажі в Росії.
- Згодом у керівництво компанії оголосило про плани зупинення бізнесу в країні "через обмеження, що перешкоджають операційній діяльності, та непередбачуваність майбутнього".
- У листопаді компанія знову тимчасово відкрила магазини H&M в Росії в рамках процесу ліквідації та для продажу залишків товарних запасів в країні, повідомляло видання Nyhetsbyrаn Direkt.
- 25 листопада H&M повідомив про закриття 114 зі 146 магазинів у Росії.