"Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты", – заявили в H&M. Сеть магазинов работала в России с 2009 года.
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По предварительным оценкам выход H&M с российского рынка обойдется компании в 190 миллионов долларов. В H&M ранее заявляли, что считают невозможным "учитывая текущую ситуацию" продолжать бизнес в России.
Как H&M выходил из российского рынка
- В начале марта компания приостановила продажи в России.
- Впоследствии руководство компании объявило о планах остановки бизнеса в стране "из-за ограничений, препятствующих операционной деятельности, и непредсказуемости будущего".
- В ноябре компания вновь временно открыла магазины H&M в России в рамках процесса ликвидации и продажи остатков товарных запасов в стране, сообщало издание Nyhetsbyrаn Direkt.
- 25 ноября H&M сообщил о закрытии 114 из 146 магазинов в России.