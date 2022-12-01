H&M скоротить працівників

Причиною скорочення штату у головному офісі ритейлером Hennes & Mauritz (H&M) стала криза вартості життя. Зокрема високої інфляції у світі та різким зростанням витрат спричинених повномасштабною війною в Україні. У компанії сподіваються заощадити 2 мільярди шведських крон на рік, що еквівалентне близько 190 мільйонам доларів, звільнивши 1500 співробітників.

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Це симптом проблем, з якими стикається сектор роздрібної торгівлі модним одягом. Підтримка освітлення та опалення у величезних магазинах стає все більшою проблемою через нестабільні ціни на енергоносії,

– розповідає старший аналітик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стрітер.

Також у H&M заявив, що заощаджені гроші почнуть надходити з другої половини наступного року, а в IV кварталі будуть витрачені на реструктуризацію у розмірі 800 мільйонів шведських крон.

Ми переживаємо великий перехідний період, і вся індустрія роздрібної торгівлі стикається з безліччю проблем,

– сказав голова відділу звʼязків з інвесторами H&M Нільс Вінге.

Він також зауважив проблеми, повʼязані з пандемією, війною в Україні та зростаючими витратами на сировину, фрахт та енергію.

Нижчі, ніж очікувались продажі

Ритейлер H&M повідомив, що квартальні продажі виявились набагато нижчі, ніж очікували в компанії через низьку платоспроможність покупців, спричиненою високою інфляцією.

Один з конкурентів H&M – Inditex повідомив у вересні про квартальне зростання продажів, на відміну від H&M та плани підняти ціни, щоб компенсувати витрати.

Висока конкуренція

Ще однією причиною скорочення штату стала висока конкуренція серед ритейлерів на ринку. Компанія H&M стикається з жорсткою конкуренцією з боку дешевших брендів та онлайн-брендів.

Так, наприклад, британський рітейлер модного одягу Primark оголосив про плани додати 1800 робочих місць в Іспанії та Великій Британії в міру розширення.

Нагадаємо! Влітку H&M прийняв рішення про повний вихід із російського ринку через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Це коштуватиме компанії 190 мільйонів доларів. У H&M заявили, що вважають неможливим "з огляду на поточну ситуацію" продовжувати бізнес у Росії.

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