Після закриття угоди про її купівлю мільярдером Ілоном Маском соціальної мережі Twitter, він одразу звільнив три топменеджери: головного виконавчого директора, фінансового директора та керівницю юридичного, політичного і трастового відділів.
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Ці топпосадовці разом із низкою менеджерів стали тими, хто пішов після закриття угоди про продаж Twitter Ілону Маску, який тепер отримав посаду генерального директора.
Скільки отримають три топменеджери Twitter
- Головний виконавчий директор Параґ Аґравал, який обійняв цю посаду менш як рік, має право на отримання близько 50 мільйонів доларів.
- Фінансовий директор Нед Сіґал – 37 мільйонів доларів.
- Керівниця юридичного, політичного і трастового відділів Віджая Ґадде претендує 17 мільйонів доларів.
Як і багато топменеджерів великих публічних компаній, Аґравал та його заступники мали право на вихідну допомогу в розмірі річної зарплати й виплату неінвестованих акцій, якщо Twitter буде куплений, в ході чого вони втратять роботу.