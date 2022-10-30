После закрытия соглашения о ее покупке миллиардером Илоном Маском социальной сети Twitter, он сразу уволил три топ-менеджера: главного исполнительного директора, финансового директора и руководителя юридического, политического и трастового отделов.

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Эти топ-чиновники вместе с рядом менеджеров стали ушедшими после закрытия соглашения о продаже Twitter Илона Маска, который теперь получил должность генерального директора.

Сколько получат три топменеджера Twitter

Главный исполнительный директор Параг Агравал, который занял этот пост менее года, имеет право на получение около 50 миллионов долларов.

Финансовый директор Нед Сигал – 37 миллионов долларов.

Руководитель юридического, политического и трастового отделов Виджая Гадде претендует на 17 миллионов долларов.

Как и многие топ-менеджеры крупных публичных компаний, Агравал и его заместители имели право на выходное пособие в размере годовой зарплаты и выплату неинвестированных акций, если Twitter будет куплен, в ходе чего они потеряют работу.

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