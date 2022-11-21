Jaguar Land Rover зацікавлені працівниками Twitter і Facebook

У автокомпанії повідомили, що виробник розкішних автомобілів хоче найняти близько 800 працівників у Великій Британії, США, Ірландії, Індії, Китаї та Угорщині.

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Jaguar Land Rover готова запропонувати звільненим працівникам Twitter і Facebook у таких сферах, як:

автономне керування авто,

штучний інтелект,

електрифікація,

хмарне програмне забезпечення,

наукові дані,

машинне навчання.

Зверніть увагу! Jaguar Land Rover зацікавлені у працівниках, які мають навички, котрі необхідні для розробки та створення електромобілів наступного покоління автовиробника.

Скорочення працівників у Facebook та Twitter

Meta проводить найбільше скорочення в історії

Цукерберг на початку листопада повідомив, що материнська компанія Facebook, Meta, планує скоротити близько 11 тисяч робочих місць. Таке масове скорочення працівників стало першим масштабним звільненням в історії компанії соціальних медіа.

Найбільші масштаби звільнень мали відбутись серед правників, котрі займались саме наймом співробітників і взаємодією з корпоративними клієнтами.

Масові звільнення у Twitter

Одразу після того, як Ілон Маск купив соцмережу, почали ходили чутки про звільнення 75% працівників, що мільярдер особисто заперечив, однак пізніше звільнивши половину. Під звільнення потрапили три топменеджери компанії, яким виплатили понад 100 мільйонів доларів вихідної допомоги та інших виплат.

Також мільярдер звільнив інженерів Twitter, котрі публічно критикують його у соціальній мережі, а з 21 листопада у компанії повинна була розпочатись нова хвиля звільнень, як повідомляло видання Bloomberg, посилаючись на джерела в компанії.

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