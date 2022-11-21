Jaguar Land Rover заинтересованы работниками Twitter и Facebook
В автокомпании сообщили, что производитель роскошных автомобилей хочет нанять около 800 работников в Великобритании, США, Ирландии, Индии, Китае и Венгрии.
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Jaguar Land Rover готова предложить уволенным работникам Twitter и Facebook в таких областях, как:
- автономное управление авто,
- искусственный интеллект,
- электрификация,
- облачное программное обеспечение,
- научные данные,
- машинное обучение.
Сокращение работников в Facebook и Twitter
- Meta производит наибольшее сокращение в истории
Цукерберг в начале ноября сообщил, что материнская компания Facebook Meta планирует сократить около 11 тысяч рабочих мест. Такое массовое сокращение работников стало первым масштабным увольнением в истории компании социальных медиа.
Наибольшие масштабы увольнений должны были состояться среди юристов, занимавшихся именно наемом сотрудников и взаимодействием с корпоративными клиентами.
- Массовые увольнения в Twitter
Сразу после того, как Илон Маск купил соцсеть, начали ходить слухи об увольнении 75% работников, что миллиардер лично отрицал, однако позже уволив половину. Под увольнение попали три топ-менеджера компании, которым выплатили более 100 миллионов долларов выходного пособия и других выплат.
Также миллиардер уволил инженеров Twitter, публично критикующих его в социальной сети, а с 21 ноября в компании должна была начаться новая волна увольнений, как сообщало издание Bloomberg, ссылаясь на источники в компании.