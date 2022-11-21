Jaguar Land Rover заинтересованы работниками Twitter и Facebook

В автокомпании сообщили, что производитель роскошных автомобилей хочет нанять около 800 работников в Великобритании, США, Ирландии, Индии, Китае и Венгрии.

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Jaguar Land Rover готова предложить уволенным работникам Twitter и Facebook в таких областях, как:

автономное управление авто,

искусственный интеллект,

электрификация,

облачное программное обеспечение,

научные данные,

машинное обучение.

Обратите внимание! Jaguar Land Rover заинтересованы в работниках, обладающих навыками, необходимыми для разработки и создания электромобилей следующего поколения автопроизводителя.

Сокращение работников в Facebook и Twitter

Meta производит наибольшее сокращение в истории

Цукерберг в начале ноября сообщил, что материнская компания Facebook Meta планирует сократить около 11 тысяч рабочих мест. Такое массовое сокращение работников стало первым масштабным увольнением в истории компании социальных медиа.

Наибольшие масштабы увольнений должны были состояться среди юристов, занимавшихся именно наемом сотрудников и взаимодействием с корпоративными клиентами.

Массовые увольнения в Twitter

Сразу после того, как Илон Маск купил соцсеть, начали ходить слухи об увольнении 75% работников, что миллиардер лично отрицал, однако позже уволив половину. Под увольнение попали три топ-менеджера компании, которым выплатили более 100 миллионов долларов выходного пособия и других выплат.

Также миллиардер уволил инженеров Twitter, публично критикующих его в социальной сети, а с 21 ноября в компании должна была начаться новая волна увольнений, как сообщало издание Bloomberg, ссылаясь на источники в компании.

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