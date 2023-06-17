Не пройдет ни одна операция: "Приватбанк" предупредил, когда будет проводить технические работы

Клиентам "Приватбанка" придется некоторое время не проводить никаких операций. Причина – регламентные технические работы.

Через несколько часов "Приватбанк" остановит абсолютно все операции. Как сообщили в учреждении, ждать возобновления работы всех сервисов долго не придется.

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Когда системы ПриватБанка не будут работать

Системы "Приватбанка" остановят работу в ночь на 18 июня. Клиенты банка не смогут воспользоваться ни картой, ни терминалами, ни банкоматом.

Причина – проведение регламентных технических мероприятий. Они продлятся с 00:30 до 6:00 утра. После этого все системы должны работать в обычном режиме.

Обычно мы проводим работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите интервал проведения работ,

– заявили в банке.

Ранее в "Приватбанке" случился сбой, клиенты жаловались на плохую работу мобильного приложения. Также банк сообщал, что с 22 июня возобновит прием долларов и евро в терминалах.