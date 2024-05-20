ПриватБанк временно вводит нулевой тариф для интернет-эквайринга

Приватбанк, в партнерстве с Visa, объявил о введении временного нулевого тарифа для интернет-эквайринга. С 15 мая до 15 июля 2024 года, бизнес, осуществляющий продажи онлайн и принимающий платежи картами, сможет воспользоваться этим предложением без комиссии.

Кто может воспользоваться бесплатным тарифом

Бесплатный тариф применяется для всех новых пользователей платежного сервиса LiqPay, при условии, что их месячный оборот не превышает 50 тысяч гривен.

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LiqPay известен на украинском рынке как надежный сервис для интернет-платежей, который ежедневно обрабатывает более 2 миллионов онлайн-покупок.

Мы вместе с более 25 тысяч клиентов сервиса уверены, что LiqPay – лучшее решение для бизнеса, чтобы быстро начать и удобно принимать платежи на сайтах и в мобильных приложениях. Сервис крупнейшего украинского банка кроме множества технологических преимуществ, в отличие от небанковских участников рынка, является наиболее надежным и доступным,

– отмечает руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко.

Сервис позволяет предпринимателям и компаниям принимать оплаты онлайн через веб-сайты и мобильные приложения, а также управлять финансовыми потоками своего бизнеса.

LiqPay поддерживает различные способы оплаты, включая PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-коды, токены и другие.

Что такое эквайринг



Эквайринг – это услуга, с помощью которой потребители могут оплачивать товар или услугу картой, смартфоном или другим электронным платежным средством.

ПриватБанк планирует выйти на зарубежный рынок

ПриватБанк планирует выйти на рынки Германии и Польши. Председатель правления банка Герхард Бёш заявил, что окончательное решение о международном расширении банка будет принято до конца текущего года. Этот проект может обойтись банку в немаленькую сумму.

Для открытия филиала уже существующего банка в Еврозоне необходимо минимально 5 миллионов евро, тогда как полноценный банк может потребовать инвестиций в десятки миллионов евро.

Также она отметила строгие требования немецкого законодательства в банковской сфере. Перед входом на немецкий рынок, необходимо детально просчитать все риски и особенности работы финансовых институтов страны, во избежание потенциальных штрафов.