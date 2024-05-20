ПриватБанк тимчасово вводить нульовий тариф для інтернет-еквайрингу

Приватбанк, у партнерстві з Visa, оголосив про введення тимчасового нульового тарифу для інтернет-еквайрингу. З 15 травня до 15 липня 2024 року, бізнес, що здійснює продажі онлайн та приймає платежі картками, зможе скористатися цією пропозицією без комісії.

Хто може скористатися безкоштовним тарифом

Безкоштовний тариф застосовується для всіх нових користувачів платіжного сервісу LiqPay, за умови, що їхній місячний обіг не перевищує 50 тисяч гривень.

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LiqPay відомий на українському ринку як надійний сервіс для інтернет-платежів, який щодня обробляє понад 2 мільйони онлайн-покупок.

Ми разом з понад 25 тисяч клієнтів сервісу впевнені, що LiqPay – найкраще рішення для бізнесу, щоб швидко почати та зручно приймати платежі на сайтах та у мобільних додатках. Сервіс найбільшого українського банку окрім безлічі технологічних переваг, на відміну від небанківських учасників ринку, є найбільш надійним та доступним,

– зазначає керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.

Сервіс дозволяє підприємцям та компаніям приймати оплати онлайн через вебсайти та мобільні додатки, а також управляти фінансовими потоками свого бізнесу.

LiqPay підтримує різноманітні способи оплати, включаючи PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-коди, токени та інші.

Що таке еквайринг



Еквайринг – це послуга, за допомогою якої споживачі можуть оплачувати товар чи послугу карткою, смартфоном або іншим електронним платіжним засобом.

ПриватБанк планує вийти на закордонний ринок

ПриватБанк планує вийти на ринки Німеччини та Польщі. Голова правління банку Герхард Бьош заявив, що остаточне рішення про міжнародне розширення банку буде ухвалено до кінця поточного року. Цей проєкт може обійтися банку в чималеньку суму.

Для відкриття філії вже існуючого банку в Єврозоні необхідно мінімально 5 мільйонів євро, тоді як повноцінний банк може вимагати інвестицій в десятки мільйонів євро.

Також вона наголосила на строгих вимогах німецького законодавства у банківській сфері. Перед входом на німецький ринок, необхідно детально прорахувати всі ризики та особливості роботи фінансових інститутів країни, щоб уникнути потенційних штрафів.