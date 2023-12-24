В Украине запретили приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия

Приватизация уже принесла в государственный бюджет миллионы гривен. Впрочем, правительство решило несколько изменить правила игры на время войны.

Никакой приватизации на территориях, где идут боевые действия

В 2024 году на приватизацию должны выставить около тысячи принадлежащих государству объектов. Кабинет Министров поддержал инициативу, но с одной поправкой.

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Речь идет о том, что в период военного положения запрещено приватизировать государственное и коммунальное имущество на тех территориях, где ведутся боевые действия. Соответствующие изменения в положение были внесены 22 декабря.

Запрет будет действовать и через 3 месяца после завершения военного положения. Только после определенного периода приватизация на этих территориях будет возможна.

Как определить, где ведутся боевые действия

Территории, где ведутся активные боевые действия, а также временно оккупированные территории, определяются приказом Минреинтеграции от 22 декабря 2022 года № 309. Документ постоянно обновляется, поэтому в нем отражается актуальная ситуация.