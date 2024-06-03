Катастрофы с Boeing: предъявят ли боссам компании обвинения

В 2018 и 2019 годах с участием самолетов Boeing 737 MAX произошли авиакатастрофы, в которых погибло 346 человек. Стало известно, будут ли отвечать руководители компании за эти инциденты.

Ответ Минюста США

Представитель Министерства юстиции США провели встречу с членами семей тех людей, которые стали жертвами авиакатастроф с участием самолетов Boeing 737 MAX. Те спросили, будут ли выдвинуты обвинения к руководителям компании.

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Как сообщили представители Минюста, срок давности, скорее всего, уже истек. Предельный срок привлечения к ответственности за федеральное преступление составляет 5 лет.

В 2021 году с Boeing было заключено соглашение об отложении судебного преследования, которое действовало до 7 января 2024 года. Сейчас в Минюсте взвешивают, что делать: начать судебное преследование компании, или продлить действие соглашения еще на год.

Чиновники изучали, нарушал ли Boeing условия заключенного договора, однако прецедентов, которые бы давали основание для обращения в суд, не нашли.

В Минюсте также сообщили, что не могут доказать случаи убийства или мошенничества на федеральном уровне. Поэтому, ожидать, что в ближайшее время кто-то из руководителей Boeing окажется под следствием ожидать не стоит.