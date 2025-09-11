Датская организация Digitalt Ansvar заявила, что Snapchat не препятствует распространению наркотиков на своей платформе и даже рекомендует страницы наркоторговцев подросткам. В самой компании утверждают, что активно борются с такими аккаунтами и сотрудничают с правоохранителями.

В чем обвиняют Snapchat?

Датская исследовательская организация обвинила Snapchat в том, что платформа позволяет "подавляющему большинству" наркоторговцев открыто действовать в приложении, из-за чего детям становится легко покупать такие вещества, как кокаин, опиоиды и МДМА, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

В самой компании утверждают, что активно применяют технологии для выявления и блокировки аккаунтов, которые занимаются торговлей наркотиками.

Что выявило исследование Snapchat?

Исследование Digitalt Ansvar выявило признаки отсутствия контроля за употреблением наркотической лексики в именах пользователей. Исследователи также заявили, что неадекватно реагирует на сообщения о профилях, которые явно торгуют наркотиками.

Важно! В рамках проверки были использованы тестовые аккаунты 13-летних подростков. Исследователи обнаружили множество продавцов наркотиков, которые регистрировались под именами с ключевыми словами вроде "кокаин", "травка" и "молли" (сленговое название МДМА).

При обращении в Snapchat с жалобами на 40 таких аккаунтов компания удалила только 10, а остальные 30 жалоб отклонила. Позже Snapchat сообщил, что "проактивно отключил" 75% из этих профилей, а теперь заблокировал их все.

Что такое Digitalt Ansvar?

Digitalt Ansvar (в переводе – "Цифровая ответственность") – датская некоммерческая организация и экспертный центр, которая выступает за ответственное развитие цифровых технологий. Она занимается изучением и продвижением ответственного цифрового развития путем анализа влияния технологий на общество и отдельных людей.

Расследование также показало, что алгоритмы рекомендаций Snapchat продолжали распространять и продвигать страницы наркоторговцев даже среди пользователей, в том числе детей, которые ранее не проявляли интереса к наркотикам и не взаимодействовали с подобными профилями.

В течение нескольких часов после создания тестовых аккаунтов 13-летние "пользователи" получили рекомендации добавить до 70 страниц предполагаемых торговцев, только потому, что один из их друзей был связан с подобным профилем.

Детям и подросткам не нужно самим искать такие страницы – Snapchat сам может их рекомендовать. Это серьезная проблема. Snapchat заявляет, что активно использует технологии для фильтрации таких профилей, но наше расследование показало обратное. На платформе, по-прежнему, существует огромное количество аккаунтов, прямо связанных с наркотиками, а очевидные имена пользователей с упоминанием о наркотиках никак не модерируются,

– значил генеральный директор Digitalt Ansvar Аск Хесби Холм.

По его словам, отсутствие контроля делает покупку наркотиков для подростков "очень простой задачей".

Дело не в технологиях, а в желании. Snapchat вполне способен отфильтровать такие имена,

– добавил он.

По данным самой компании, в 2023 году 90% пользователей Snapchat в странах Северной Европы были подростками и молодыми людьми в возрасте от 13 до 24 лет.

Digitalt Ansvar обвинила платформу в нарушении норм ЕС по защите детей в цифровой среде и призвала власти принять меры.

