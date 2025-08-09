Во время обысков на телефоне Хилтон полицейские нашли разоблачительные видео с попугаем, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как попугай выдал свою хозяйку полиции?

На одном из видео Хилтон учит попугая говорить "два за 25". На сленге дилеров это означает, что две порции кокаина стоят 25 фунтов стерлингов.

На другом видео попугай играет с деньгами, которые банда получила преступным путем.

Само животное правоохранители заметили во время обыска в домах в городе Блэкпул, где было изъято большое количество героина и кокаина.

К слову, другой участник банды – Гарет Берджесс "спалился" из-за видео, на котором ходит по городу с большой суммой денег и читает рэп о своих преступлениях.

Всего 15 членов банды признали свою вину в наркопреступлениях. Гарнетта осудили на 19 лет и 6 месяцев, а Хилтон – на 12 лет.

