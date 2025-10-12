Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил новую должность. Теперь политик будет работать в технологическом гиганте Microsoft.

Какую должность получил Риши Сунак?

Сунак будет новым старшим советником компании и будет предоставлять Microsoft "стратегические советы высокого уровня по макроэкономическим и геополитическим тенденциям", сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также Недавно был индус, – Лукашенко заявил, что Британией руководят ее "бывшие подчиненные"

Бывший британский премьер также будет советовать, как указанные тенденции пересекаются с инновационными процессами, регулированиями и цифровой трансформацией.

Работать Сунак будет неполный рабочий день, но оплачиваемый.

Однако заработанные средства планирует потратить на благотворительность.

Он пообещал передавать зарплату благотворительному фонду The Richmond Project, который помогает развивать математические навыки у детей.

Британский орган по надзору за трудоустройством политиков после работы в правительстве (Acoba) отметил, что Сунак не будет предоставлять Microsoft советы по вопросам, касающихся политики Соединенного Королевства.

Регулятор предупредил политика, что ему запрещено консультировать компанию по правительственным контрактам или проектам до конца 2026 года.

Также ему запрещено лоббировать правительство или использовать бывшие служебные контакты, и разрешено ограничиться исключительно стратегическими, макроэкономическими и геополитическими советами, которые не конфликтуют с его предыдущей деятельностью на посту премьера,

– пишет издание.

Между тем в Кабмине заявили, что год работы Сунака на скамейке запасных "существенно уменьшил актуальность и значимость информации”, которой он владел во время пребывания на посту премьер-министра.

Вместе с тем Сунак будет консультировать не только Microsoft:

Политик также стал советником компании Anthropic из Сан-Франциско, которая специализируется на разработке моделей искусственного интеллекта.

Также после отставки с должности премьера он стал советником в инвестиционном банке Goldman Sachs – Сунак работал в нем еще в начале своей карьеры с 2001 по 2004 год.

Стоит знать! Сейчас Сунак остается депутатом парламента. Но после неудачных выборов вместо него Консервативную партию Великобритании возглавила Кеми Бейденок. По информации AP, она стала первой темнокожей женщиной на этой должности.

Что известно об отставке Риши Сунака?