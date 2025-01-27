Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ Александра Лукашенко на вопрос журналиста Sky News на пресс-конференции 26 января.

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Что имел в виду Лукашенко своим заявлением относительно Британии

Журналист Sky News задал самопровозглашенному лидеру Беларуси вопрос о честности выборов в его стране, отметив, что в целом в демократических государствах во время голосования кандидатов можно критиковать. Однако в Беларуси это невозможно из-за политических и репрессивных притеснений.

На это Александр Лукашенко сказал, что в Великобритании "не просто критикуют власть, а "поносят" ее как хотят".

И вы (британцы – 24 Канал) уже дошли до того, что вами уже недавно руководил индус (Риши Сунак – 24 Канал). Я почему это говорю? Когда я встречался с англичанами, говорил: "Ну, вы молодцы. Вы когда-то были империей, а сейчас ваши подчиненные вами управляют",

– заявил самопровозглашенный лидер Беларуси.

Справка! Риши Сунак родился в британском городе Саутгемптоне, что на берегу Ла-Манша, в семье пенджабского происхождения, которая эмигрировала в Британию из Восточной Африки.

Лукашенко также отметил, что для Великобритании это странно, а вот "в Беларуси власть не критикуют". В то же время самопровозглашенный белорусский президент заметил, что, мол, никому не запрещал критиковать его, потому что "мне это не нужно".

К слову, 26 января в Беларуси состоялись так называемые "выборы", где Александр Лукашенко в очередной раз провозгласил себя президентом. По предварительным данным, самопровозглашенному лидеру ЦИК нарисовало 86,82% голосов.

В Еврокомиссии, реагируя на "выборы" в Беларуси, отметили, что голосование было фиктивным и лишенным легитимности. ЕС также должно было бы выпустить совместное заявление о непризнании этого "голосования", но его заблокировала Венгрия.