Об этом говорят осведомленные источники в Брюсселе. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Как Венгрия заблокировала заявление ЕС

В ЕС планировали выпустить совместное заявление, в котором подчеркивается, что результаты выборов в Беларуси, где Александру Лукашенко приписали почти 87% голосов, не признаются. В тексте указано, что эти выборы проходили на фоне беспрецедентных репрессий и ограничений свободы СМИ, а потому их невозможно считать свободными, честными или легитимными.

Сначала проект заявления не получил поддержки со стороны Венгрии и Словакии.

В конце концов, Словакия поддержала документ, тогда как Венгрия осталась единственной страной из 27 членов ЕС, которая отказалась подписать это заявление.

Напомним, в воскресенье, 26 января, в Беларуси состоялись "президентские выборы". Участки закрыли вечером, а уже ночью 27 января центральная избирательная комиссия страны объявила предварительные результаты голосования. За Александра Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей.