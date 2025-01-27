Про це кажуть обізнані джерела у Брюсселі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Як Угорщила заблокувала заяву ЄС

У ЄС планували випустити спільну заяву, у якій підкреслюється, що результати виборів у Білорусі, де Олександру Лукашенку приписали майже 87% голосів, не визнаються. У тексті зазначено, що ці вибори відбувалися на тлі безпрецедентних репресій та обмежень свободи ЗМІ, а тому їх неможливо вважати вільними, чесними чи легітимними.

Спершу проєкт заяви не отримав підтримки з боку Угорщини та Словаччини.

Зрештою, Словаччина підтримала документ, тоді як Угорщина залишилася єдиною країною з 27 членів ЄС, яка відмовилася підписати цю заяву.

Нагадаємо, у неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися "президентські вибори". Дільниці закрили ввечері, а вже вночі 27 січня центральна виборча комісія країни оголосила попередні результати голосування. За Олександра Лукашенка проголосували 86,82% виборців.