Що Орбан вимагає від України

Орбан вимагає від України поновлення транзиту російського газу та гарантій про продовження транзиту нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на 24.hu.

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Водночас Орбан заявляє про те, що Угорщина від транзиту газу через Україну не залежить. Адже паливо на угорську територію надходить через Турецький потік.

Однак, Орбан наголошує, що через дії України в Угорщині дорожчає бензин. Також угорський урядовець заявив, що Будапешту санкції проти Росії обійшлись у 19 мільярдів євро.

Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини Я натиснув на ручне гальмо та попросив європейських лідерів зрозуміти, що це не може тривати.

Орбан також розкритикував ЄС за те, що він надмірно підтримує Україну, не враховуючи інтереси усіх членів Союзу.

Нагадаємо! Для продовження санкцій потрібна згода від усіх членів ЄС.