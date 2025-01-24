Хто не постачає газ в Придністров'я
У інтерв'ю 24 Каналу колишній очільник української ГТС Сергій Макогон пояснив, що Придністров'я не отримує газ, перш за все, через небажання Росії доставляти його.
Читайте його Газова битва: що чекає на газотранспортну систему України після припинення транзиту з Росії
Він підкреслив: насправді Росія може постачати газ до Придністров'я газопроводом "Турецький потік", але цього не відбувається. І цьому є пояснення: Росії вигідно поширювати енергетичну кризу в регіоні.
Страждає не тільки Придністров'я, страждає ще й правий берег Молдови. Наразі там немає віялкових відключень світла, адже вдається імпортувати достатньо електроенергії з Румунії та інших країн.
Зверніть увагу! Ціни на світло для населення у Молдові суттєво зросли – на 75%, що впливає на зростання негативних настроїв серед населення.
Чому Росії вигідна штучна криза в Придністров'ї
Річ у тім, що цьогоріч в Молдові пройдуть парламентські вибори. Спричинена Росією енергетична криза може вплинути на результати цих виборів, вважє колишній очільник української ГТС.
Тобто вони (влада у Росії – 24 Канал) хочуть, аби населення Молдови голосувало за проросійські сили, які спонукатимуть до тісніших зв'язків з Росією, адже тоді нібито і газ, і світло буде дешевшим,
– додає Макогон.
За словами експерта, такі популістичні підходи є стандартними для проросійських сил, адже майже ідентичне відбувається і у Словаччині.
Повне внтеревʼю з колишнім очільником ТОВ "Оператор ГТС Україна" Сергієм Макогоном читайте у понеділок, 27 січня, на сайті 24 Каналу.
Що цьому передувало
- На початку січня невизнане Придністров'я зіштовхнулося з тим, що Росія припинила постачати газ до регіону через припинення контракту з Україною.
- Раніше регіон отримував близько 2 мільярдів кубометрів російського газу на рік, зокрема на електростанцію, яка також забезпечувала енергією Молдову.
- Місцева енергетична компанія Придністров'я на початку січня була змушена відключити опалення та гарячу воду для населення.
- Згодом розпочалися відключення світла: їхня тривалість зросла до 8 годин на добу через дисбаланс споживання.
- Однак всі обіцянки Росії нібито відновити постачання газу виявилися марними, адже "Газпром" так і не забронював потужності для постачання газу до Придністровʼя через Трансбалканський газопровід у лютому.