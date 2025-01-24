Кто не поставляет газ в Приднестровье

В интервью 24 Каналу бывший глава украинской ГТС Сергей Макогон объяснил, что Приднестровье не получает газ, прежде всего, из-за нежелания России доставлять его.

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Он подчеркнул: на самом деле Россия может поставлять газ в Приднестровье по газопроводу "Турецкий поток", но этого не происходит. И этому есть объяснение: России выгодно распространять энергетический кризис в регионе.

Сергей Макогон Энергетический эксперт, бывший глава "Оператор ГТС Украины" Страдает не только Приднестровье, страдает еще и правый берег Молдовы. Сейчас там нет веерных отключений света, ведь удается импортировать достаточно электроэнергии из Румынии и других стран.

Обратите внимание! Цены на свет для населения в Молдове существенно выросли – на 75%, что влияет на рост негативных настроений среди населения.

Почему России выгоден искусственный кризис в Приднестровье

Дело в том, что в этом году в Молдове пройдут парламентские выборы. Вызванный Россией энергетический кризис может повлиять на результаты этих выборов, считает бывший глава украинской ГТС.

То есть они (власть в России – 24 Канал) хотят, чтобы население Молдовы голосовало за пророссийские силы, которые будут побуждать к более тесным связям с Россией, ведь тогда якобы и газ, и свет будет дешевле,

– добавляет Макогон.

По словам эксперта, такие популистские подходы являются стандартными для пророссийских сил, ведь почти идентичное происходит и в Словакии.

Полное интервью с бывшим руководителем ООО "Оператор ГТС Украины" Сергеем Макогоном читайте в понедельник, 27 января, на сайте 24 Канала.

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