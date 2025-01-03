Что происходит в Приднестровье

Как передает 24 Канал со ссылкой на Reuters, регион Приднестровья с населением около 450 тысяч человек получил серьезный удар после прекращения поставок российского газа.

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В непризнанной республике уже остановились все промышленные предприятия. Однако остались работать те, которые занимаются производством продуктов питания.

Все промышленные предприятия простаивают, за исключением тех, которые занимаются производством продуктов питания, то есть непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность Приднестровья,

– рассказал местному телеканалу первый вице-премьер непризнанного региона Сергей Оболоник.

Дело в том, что Приднестровье несмотря на связи с Россией и присутствием 1,5 тысячи российских военных, не смогли наладить альтернативные пути для обеспечения энергоресурсов, как это сделала Европа.

Сколько есть запасов газа

Главарь региона Вадим Красносельский отметил, что Приднестровье имеет запасы газа, но только где-то на 10 дней ограниченного использования.

В то же время главная электростанция региона перешла с газа на уголь и сможет поставлять электроэнергию еще в январе и феврале.

Напоминаем! Приднестровье получало от России около 2 миллиардов кубометров газа в год, в частности на электростанцию, которая также обеспечивала энергией всю Молдову. Сейчас Молдова импортирует более 60% электроэнергии из соседней Румынии.