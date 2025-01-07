Почему происходят отключения в Приднестровье

Веерные отключения в Приднестровье будут происходить дважды в сутки. Свет будут отключать на ориентировочно 4 часа каждый раз, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление властей ПМР.

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График отключений решили пересмотреть из-за дисбаланса потребления, возникшего в сети. Произведенного энергоресурса для обеспечения потребностей населения недостаточно

Объемов энергии, что производится, не хватает на покрытие потребления. Новый режим поставки электроэнергии позволит довести уровень энергопотребления до того, который могут обеспечить объекты генерации,

– говорится в сообщении правительства Приднестровья.

Как отмечается в сообщении, такие отключения также позволят снизить аварийность сетей.

Обратите внимание! Местных жителей власти призвали сократить объемы потребления. В частности, через использование альтернативных источников отопления (например, печей и твердотопливных котлов). Также чиновники порекомендовали гражданам установить электрогенератор для поддержания баланса.