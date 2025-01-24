Что Орбан требует от Украины

Орбан требует от Украины возобновления транзита российского газа и гарантий о продолжении транзита нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на 24.hu.

Читайте также "Украина здесь ни при чем": почему Россия умышленно не поставляет газ в Приднестровье

В то же время Орбан заявляет о том, что Венгрия от транзита газа через Украину не зависит. Ведь топливо на венгерскую территорию поступает через Турецкий поток.

Однако, Орбан отмечает, что из-за действий Украины в Венгрии дорожает бензин. Также венгерский чиновник заявил, что Будапешту санкции против России обошлись в 19 миллиардов евро.

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Я нажал на ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что это не может продолжаться.

Орбан также раскритиковал ЕС за то, что он чрезмерно поддерживает Украину, не учитывая интересы всех членов Союза.

Напомним! Для продления санкций требуется согласие от всех членов ЕС.