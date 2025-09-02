Крупнейший мировой производитель продуктов питания Nestlé неожиданно отстранил от должности генерального директора Лорана Фрейкса. Причиной стало его романтическое увлечение с подчиненной.

Какова причина увольнения?

Об этом говорится в пресс-релизе от 1 сентября. В компании отметили, что подобное поведение противоречит корпоративному кодексу компании, передает 24 Канал.

"Это было необходимое решение. Наши ценности и стандарты корпоративного управления неизменны", - заявил председатель совета директоров Nestlé Пол Булке.

Что известно о Лоране Фрейксе?

Фрейкс, которому 63 года, не получит никаких компенсаций за досрочный разрыв контракта. Увольнение произошло ровно через год после его назначения руководителем швейцарского гиганта, известного брендами KitKat, Nescafé и Nesquik.

По данным Reuters, первые подозрения появились еще весной благодаря сообщению на внутреннюю горячую линию Nestlé. Первое расследование не дало результатов, но второе – с привлечением внешних юристов – подтвердило факт отношений. Сначала Фрейкс отрицал обвинения перед советом директоров.

Новым CEO компании стал 48-летний Филипп Навратил, который работает в Nestlé с 2001 года. Он начинал как внутренний аудитор, а в последнее время руководил подразделением Nespresso.

Что известно об отставках в компании?

Это уже второй случай внезапной смены руководства в Nestlé за два года. Так, в 2024-м ушел в отставку предшественник Фрейкса, Марк Шнайдер. За последний год акции компании потеряли 17% стоимости, показав худшие результаты, чем у конкурентов.

В Украине Nestlé владеет Львовской кондитерской фабрикой "Свиточ", производителем соусов "Волыньхолдинг" и харьковским заводом "Техноком" (ТМ "Мивина"). Из-за близости последнего к фронту в 2025 году компания построила новую фабрику под Луцком, где сейчас производят вермишель Maggi и "Мивину".