Найбільший світовий виробник продуктів харчування Nestlé несподівано відсторонив від посади генерального директора Лорана Фрейкса. Причиною стало його романтичне захоплення з підлеглою.

Яка причина звільнення?

Про це йдеться у пресрелізі від 1 вересня. У компанії наголосили, що подібна поведінка суперечить корпоративному кодексу компанії, передає 24 Канал.

"Це було необхідне рішення. Наші цінності та стандарти корпоративного управління є незмінними", — заявив голова ради директорів Nestlé Пол Булке.

Що відомо про Лорана Фрейкса?

Фрейкс, якому 63 роки, не отримає жодних компенсацій за достроковий розрив контракту. Звільнення відбулося рівно через рік після його призначення керівником швейцарського гіганта, відомого брендами KitKat, Nescafé та Nesquik.

За даними Reuters, перші підозри з'явилися ще навесні завдяки повідомленню на внутрішню гарячу лінію Nestlé. Перше розслідування не дало результатів, але друге – із залученням зовнішніх юристів – підтвердило факт стосунків. Спершу Фрейкс заперечував звинувачення перед радою директорів.

Новим CEO компанії став 48-річний Філіп Навратіл, який працює в Nestlé з 2001 року. Він розпочинав як внутрішній аудитор, а останнім часом керував підрозділом Nespresso.

Що відомо про відставки в компанії?

Це вже другий випадок раптової зміни керівництва в Nestlé за два роки. Так, у 2024-му пішов у відставку попередник Фрейкса, Марк Шнайдер. За останній рік акції компанії втратили 17% вартості, показавши гірші результати, ніж у конкурентів.

Довідково. В Україні Nestlé володіє Львівською кондитерською фабрикою "Світоч", виробником соусів "Волиньхолдинг" та харківським заводом "Техноком" (ТМ "Мівіна"). Через близькість останнього до фронту у 2025 році компанія збудувала нову фабрику під Луцьком, де нині виробляють вермішель Maggi та "Мівіну".