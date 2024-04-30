Россия переименовывает нефтяные танкеры, попавшие под санкции США, - Bloomberg

Чтобы дистанцироваться от санационных списков США российская государственная нефтяная компания "Совкомфлот" переименовала некоторые из своих судов. Также ряд танкеров Габона изменили название и перешли под российский флаг.

Танкеры государственной "Совкомфлот"

В феврале 2024 года под санкции США попала российская государственная компания "Совкомфлот". 14 танкеров были добавлены в список поименованных судов Министерства финансов США, в результате чего общее количество таких танкеров достигло 21.

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Танкеры Габона переходят под российские флаги

По данным крупнейшего судебного брокера Clarkson Research Services Ltd., российская "Совкомфлот" остается крупнейшим в мире владельцем танкеров класса Aframax, каждый из которых способен перевозить около 700 тысяч баррелей нефти.

Известно, что минимум 4 танкера сменили свои флаги с Габонуна на российские, а также названия на российские города, речь идет о таких судах:

NS Columbus теперь ходит под названием Kemerovo и уникальным идентификатором (IMO) 9312884);

NS Bravo – Belgorod с IMO – 9412359;

NS Captain – Калининград, IMO – 9341067;

NS Creation – Krasnoyarsk, IMO – 9312896.

Заметьте, что компаний часто меняют названия танкеров после того, как они попали под санкции, однако в таком случае уникальный идентификационный номер остается тем что и раньше, ведь он зарегистрирован в Международной морской организации.