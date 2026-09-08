"Вести бизнес в Украине – это ежедневный марафон на выживание": Россия уничтожила сотни тонн лекарств

Российские оккупанты нанесли очередные удары по фармацевтической инфраструктуре Украины, разрушив склады с медикаментами. В результате вражеских атак были уничтожены сотни тонн лекарств для пациентов по всей стране.

Борьба за каждый день и рабочее место

Как сообщил директор по вопросам стратегического развития и инноваций компании "Аптека Доброго Дня" Сергей Горницкий, вражеская атака 3 сентября полностью разрушила склад лекарственных средств сети. По его словам, на объекте хранились сотни тонн медикаментов, которые ждали пациенты по всей стране.

В результате попадания вражеского снаряда помещение превратилось в обгоревшие руины, а весь запас продукции был уничтожен в одно мгновение.

Последствия вражеских ударов по складам / Фото Сергей Горницкий

Представитель фармацевтической компании подчеркнул, что, несмотря на сильный шок, бизнес мобилизует все силы, чтобы продолжить работу и выполнить свою миссию.

Сегодня вести бизнес в Украине – это ежедневный марафон на выживание, где ты борешься за каждый день, за каждое рабочее место, за каждую возможность удержаться. Это невероятно тяжело и больно. А когда в одно мгновение враг превращает в пепел результаты огромного труда и спасительные лекарства – кажется, что земля уходит из-под ног,

– Сергей Горницкий, директор по вопросам стратегического развития и инноваций в компании "Аптека Доброго Дня".

Он добавил, что сейчас как никогда нужны взаимная поддержка и единство, чтобы выстоять и возродиться после вражеских ударов.

Повторный баллистический удар по фармдистрибьютору в Киеве

Кроме того, в ночь на 8 сентября российские военные двумя баллистическими ракетами повторно провели атаку на склад одного из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции "Оптима-Фарм" в Киеве. Как сообщил изданию "Экономическая правда" источник на рынке, комплекс расположен на левом берегу столицы.

На момент нового ракетного удара помещение было пустым, поэтому, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, этот же объект уже подвергался атаке 25 октября 2025 года, когда были разрушены складской комплекс и офис компании. Общие потери "Оптима-Фарм" тогда оценили в более чем 100 миллионов долларов, а уничтоженная продукция составляла около 20% месячного запаса лекарств всей Украины.

Ранее мы писали о том, что еще задолго до недавних ударов россияне уже наносили удары по аптечным складам Украины. Так, 6 декабря 2025 года россияне нанесли удар по гражданским объектам в Днепре, уничтожив склады с марлей, бинтами и шинами, что привело к масштабному пожару.