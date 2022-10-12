Alibaba больше не финансирует российский AliExpress: уволены сотни сотрудников

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину один из крупнейших маркетплейсов страны-агрессора "AliExpress Россия" оказался на грани выживания. Дело в том, что главный акционер проекта, китайская Alibaba Group, отказался его финансировать.

Более того, остальные акционеры также прекратили инвестиции в российский проект. Об этом пишет ряд СМИ страны-агрессора, передает Бизнес 24.

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Денег нет, но вы держитесь

Вскоре после 24 февраля китайская Alibaba сообщила партнерам, что больше не будет давать денег на развитие проекта "AliExpress Россия". При этом, до полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину, компания и ее акционеры имели достаточно амбициозные планы касательно продвижения маркетплейса на местном рынке.

Однако, вслед за Alibaba, финансовые вливания в проект позже прекратили и российские инвесторы маркетплейса, в частности:

холдинг USM Алишера Усманова;

VK;

российский фонд прямых инвестиций.

В то же время отмечается, что с конца февраля штат "AliExpress Россия" значительно сократился. На фоне отсутствия финансирования, маркетплейс уволил около половины команды. Отметим, что до 24 февраля штат компании насчитывал более 1 тысячи российских сотрудников.

Кроме того, пришлось отказаться и от локального маркетплейса – основного проекта, на развитие которого команда AliExpress потратила последние три года. Подразделение, работавшее на российский сегмент, сегодня закрыто.