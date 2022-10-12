Alibaba більше не фінансує російський AliExpress: звільнено сотні співробітників

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, один з найбільших маркетплейсів країни-агресорки "AliExpress Росія" опинився на межі виживання. Річ у тім, що головний акціонер проєкту, китайська Alibaba Group, відмовився його фінансувати.

Ба більше, решта акціонерів також припинили інвестиції у російський проєкт. Про це пише низка ЗМІ країни-агресорки, передає Бізнес 24.

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Грошей немає, але ви тримайтесь

Невдовзі після 24 лютого китайська Alibaba повідомила партнерам, що більше не даватиме грошей на розвиток проєкту "AliExpress Росія". При цьому, до повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну, компанія та її акціонери мали доволі амбітні плани щодо просування маркетплейсу на місцевому ринку.

Проте, вслід за Alibaba, фінансові вливання у проєкт згодом припинили й російські інвестори маркетплейсу, зокрема:

холдинг USM Алішера Усманова;

VK;

російський фонд прямих інвестицій.

Водночас, наголошується, що з кінця лютого штат "AliExpress Росія" значно скоротився. На тлі відсутності фінансування, маркетплейс звільнив близько половини команди. Зауважимо, що до 24 лютого штат компанії налічував понад 1 тисячу російських співробітників.

Крім того, довелось відмовитись і від локального маркетплейсу – основного проєкту, на розвиток якого команда AliExpress витратила останні три роки. Підрозділ, що працював на російський сегмент, нині закритий.