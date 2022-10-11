Мовиться про завод Nissan з виробництва автомобілів у Санкт-Петербурзі під ТОВ "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" та інші активи компанії у столиці Росії. Зазначається, що це – один з найзбитковіших виходів міжнародної компанії з російського ринку за останній час.

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Деталі угоди

Компанія передасть свої частки у ТОВ "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" російському державному Центральному науково-дослідницькому автомобільному і автомоторному інституту (НАМІ) всього за 1 євро. Водночас, за заявою російського Мінпромторгу, угода дасть Nissan право викупити свій бізнес назад протягом шести років.

Домовленість віддзеркалює дії основного акціонера Nissan, французької Renault, яка у травні продала контрольний пакет акцій російського "АвтоВАЗу" місцевому інвестору за 1 рубль.

Повідомляється, що угода стосується безпосередньо виробничих та дослідницьких потужностей Nissan у Санкт-Петербурзі, а також центру продажів та маркетингу у столиці країни-агресорки – Москві.

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До слова, японський автогігант заявив, що очікує на збитки від угоди у близько 100 мільярдів єн (близько 687 мільйонів доларів). При цьому, компанія зберігає власний прогноз прибутку за фінансовий рік, що закінчується у березні наступного року.

Тим часом Renault, якій належить частка Nissan у 43%, підрахувала, що рішення японського партнера спричинить скорочення її чистого прибутку на 331 мільйон євро за результатами другої половини 2022 року.

Додамо, що завод Nissan у Санкт-Петербурзі у 2021 році випустив 45 040 авто. З листопада минулого року підприємство працює у дві зміни, а штат налічує близько 2 тисяч працівників. У березні Nissan припинила виробництво на російських потужностях, посилаючись на збої у ланцюжках постачання.