Речь идет о заводе Nissan по производству автомобилей в Санкт-Петербурге под ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" и других активах компании в столице России. Отмечается, что это один из самых убыточных выходов международной компании с российского рынка за последнее время.

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Детали сделки

Компания передаст свои доли в ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" российскому государственному Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) всего за 1 евро. В то же время, согласно заявлению российского Минпромторга, соглашение даст Nissan право выкупить свой бизнес обратно в течение шести лет.

Договоренность отражает действия основного акционера Nissan, французской Renault, которая в мае продала контрольный пакет акций российского "АвтоВАЗа" местному инвестору за 1 рубль.

Сообщается, что сделка касается непосредственно производственных и исследовательских мощностей Nissan в Санкт-Петербурге, а также центра продаж и маркетинга в столице страны-агрессора – Москве.

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К слову, японский автогигант заявил, что ожидает убытки от сделки в около 100 миллиардов иен (около 687 миллионов долларов). При этом компания сохраняет собственный прогноз прибыли за финансовый год, который заканчивается в марте следующего года.

Тем временем Renault, которой принадлежит доля Nissan в 43%, подсчитала, что решение японского партнера повлечет за собой сокращение ее чистой прибыли на 331 миллион евро по результатам второй половины 2022 года.

Добавим, что завод Nissan в Санкт-Петербурге в 2021 году выпустил 45 040 авто. С ноября прошлого года предприятие работает в две смены, а штат насчитывает около 2 тысяч работников. В марте Nissan прекратила производство на российских мощностях, ссылаясь на сбои в цепочках поставок.